Idoso de 80 anos morre atropelado por ônibus ao atravessar rua em Viana

4ª Delegacia Regional de Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros

Um idoso de 80 anos morreu ao atravessar uma rua na noite da última quarta-feira (23) no bairro Areinha, em Viana. A Polícia Civil informou que ele foi atropelado por um ônibus, mas não confirmou a causa da morte. Já a Polícia Militar disse que, em relato do motorista do coletivo aos policiais, o condutor negou o atropelamento e disse que Agemiro Mariano estava atravessando a via quando passou mal, colidiu com o veículo e caiu no chão.

Aos militares, o motorista do coletivo de 29 anos detalhou que estava realizando uma curva, quando o idoso teria passado mal e se chocado com o ônibus. Após ouvir os gritos, o condutor parou o veículo e desceu para prestar socorro ao homem. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado.

Segundo o relatado no Boletim de Ocorrência, familiares do idoso, que moram na região, foram até o local e suspeitaram que o homem poderia estar tendo um infarto e fizeram massagem cardíaca por cerca de 10 minutos. Após a chegada do SAMU, os profissionais realizaram os primeiros socorros, porém o idoso não resistiu e faleceu no local.

Segundo a Polícia Militar, durante a ocorrência, militares vistoriaram o ônibus e não encontraram nenhuma avaria ou mancha de sangue no veículo.

Em nota, a Polícia Civil disse que o corpo da vítima foi levado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde será necropsiado e, posteriormente, liberado para os parentes. Segundo a corporação, o motorista do ônibus foi encaminhado para a Delegacia Regional de Cariacica, onde foi ouvido e liberado conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que ele permaneceu no local do acidente, prestou socorro à vítima e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante.

A Polícia Civil ressaltou que a ocorrência foi tipificada como atropelamento, mas pontuou que a causa da morte somente será identificada após a realização do exame cadavérico.