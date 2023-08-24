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Bairro Areinha

Idoso de 80 anos morre atropelado por ônibus ao atravessar rua em Viana

Polícia Civil afirma que Agemiro Mariano foi atropelado, mas destaca que causa da morte será apontada após exame cadavérico; motorista disse que idoso passou mal e se chocou no ônibus
Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

24 ago 2023 às 14:09

Publicado em 24 de Agosto de 2023 às 14:09

4ª Delegacia Regional de Cariacica, em Cariacica
4ª Delegacia Regional de Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros
Um idoso de 80 anos morreu ao atravessar uma rua na noite da última quarta-feira (23) no bairro Areinha, em Viana. A Polícia Civil informou que ele foi atropelado por um ônibus, mas não confirmou a causa da morte. Já a Polícia Militar disse que, em relato do motorista do coletivo aos policiais, o condutor negou o atropelamento e disse que Agemiro Mariano estava atravessando a via quando passou mal, colidiu com o veículo e caiu no chão.
Aos militares, o motorista do coletivo de 29 anos detalhou que estava realizando uma curva, quando o idoso teria passado mal e se chocado com o ônibus. Após ouvir os gritos, o condutor parou o veículo e desceu para prestar socorro ao homem. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado.
Segundo o relatado no Boletim de Ocorrência, familiares do idoso, que moram na região, foram até o local e suspeitaram que o homem poderia estar tendo um infarto e fizeram massagem cardíaca por cerca de 10 minutos. Após a chegada do SAMU, os profissionais realizaram os primeiros socorros, porém o idoso não resistiu e faleceu no local.
Segundo a Polícia Militar, durante a ocorrência, militares vistoriaram o ônibus e não encontraram nenhuma avaria ou mancha de sangue no veículo.
Em nota, a Polícia Civil disse que o corpo da vítima foi levado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde será necropsiado e, posteriormente, liberado para os parentes. Segundo a corporação, o motorista do ônibus foi encaminhado para a Delegacia Regional de Cariacica, onde foi ouvido e liberado conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que ele permaneceu no local do acidente, prestou socorro à vítima e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante.
A Polícia Civil ressaltou que a ocorrência foi tipificada como atropelamento, mas pontuou que a causa da morte somente será identificada após a realização do exame cadavérico.
A reportagem de A Gazeta procurou o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus), que representa as empresas do Sistema Transcol, para se posicionar sobre o ocorrido. A placa do veículo foi informada pela reportagem, mas a entidade disse apenas que não localizou a ocorrência.

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