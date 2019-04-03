Home
Idoso de 78 anos é preso acusado de assédio dentro do Transcol

Desde outubro do ano passado, a importunação sexual - como o assédio a mulheres no ônibus - passou a ser crime e resulta em prisão de um a cinco anos