Idoso de 70 anos cai em golpe e perde R$ 3 mil em Mimoso do Sul

Delegacia de Mimoso do Sul Crédito: Reprodução - Portal Mimoso In Foco

Um idoso de 70 anos foi parar na delegacia de Mimoso do Sul, no Sul do Estado, após perceber que havia caído em um golpe na manhã desta quinta-feira (19). Duas mulheres, bem vestidas e comunicativas, abordaram a vítima dizendo que ele poderia ter um benefício a receber. Sem desconfiar, elas transferiram R$ 3 mil de sua conta bancária.

Segundo informações da Polícia Civil, o idoso foi abordado enquanto caminhava pelo Centro da cidade. Com uma máquina de cartão, elas contaram que o idoso poderia ter um valor a receber e que poderiam consultar isso por meio do equipamento. A vítima, então, deu a senha e o cartão de um banco às mulheres, que contaram que ele não tinha nada a receber.

Ao contar o caso para a família, consultaram seu extrato bancário e descobriram a transferência. O crime aconteceu por volta das 9h, mas somente no início da tarde o idoso procurou a delegacia. Buscas foram realizadas na cidade, mas nenhuma das suspeitas foram encontradas.