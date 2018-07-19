Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Polícia

Idoso de 70 anos cai em golpe e perde R$ 3 mil em Mimoso do Sul

Duas mulheres, bem vestidas e comunicativas, abordaram a vítima dizendo que ele poderia ter um benefício a receber
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2018 às 20:42

Publicado em 19 de Julho de 2018 às 20:42

Delegacia de Mimoso do Sul Crédito: Reprodução - Portal Mimoso In Foco
Um idoso de 70 anos foi parar na delegacia de Mimoso do Sul, no Sul do Estado, após perceber que havia caído em um golpe na manhã desta quinta-feira (19). Duas mulheres, bem vestidas e comunicativas, abordaram a vítima dizendo que ele poderia ter um benefício a receber. Sem desconfiar, elas transferiram R$ 3 mil de sua conta bancária.
Segundo informações da Polícia Civil, o idoso foi abordado enquanto caminhava pelo Centro da cidade. Com uma máquina de cartão, elas contaram que o idoso poderia ter um valor a receber e que poderiam consultar isso por meio do equipamento. A vítima, então, deu a senha e o cartão de um banco às mulheres, que contaram que ele não tinha nada a receber.
Ao contar o caso para a família, consultaram seu extrato bancário e descobriram a transferência. O crime aconteceu por volta das 9h, mas somente no início da tarde o idoso procurou a delegacia. Buscas foram realizadas na cidade, mas nenhuma das suspeitas foram encontradas.
A polícia também busca câmeras de segurança de comércios. A vítima também buscou o banco para tentar reverter o golpe e ter informações da conta para onde o valor foi transferido.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados