Homens são assassinados a tiros em Jaguaré

Crimes foram registrados na tarde e na noite desse sábado (20); polícia investiga a motivação

Beatriz Caliman

Repórter

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 13:22

Rafael dos Santos, 23 anos, foi baleado e morreu no local
Rafael dos Santos, 23 anos, foi baleado e morreu no local Crédito: Arquivo familiar

Dois assassinatos foram registrados no sábado (20) no município de Jaguaré, Norte do Espírito Santo. No primeiro caso, durante a tarde, em Barra Seca, um homem foi baleado por quatro homens armados, em duas motos. Já durante a noite, no bairro Riviera, três homens foram atingidos por tiros dentro de uma casa. Um deles, identificado como Rafael dos Santos, 23 anos, faleceu no local, segundo a Polícia Militar.

As vítimas do segundo caso, de acordo com a polícia, foram socorridas com vida à Unidade Mista de Jaguaré e, depois transferidas ao Hospital Roberto Silvares no município de São Mateus.

Segundo relatos de populares, aproximadamente sete homens encapuzados pularam o muro da casa no bairro Riviera, atiraram e fugiram. No interior da residência, foram apreendidos duas balanças de precisão, seis aparelhos celulares, três papelotes de maconha e cinco pedaços de maconha.

Os casos, segundo a Polícia Civil, serão apurados pela Delegacia de Polícia de Jaguaré. Ninguém foi preso. Os corpos das vítimas foram encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal de Linhares.

