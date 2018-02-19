Homens que tatuaram testa de adolescente são condenados

Frase 'Sou ladrão e vacilão' foi marcada em adolescente após susposta tentativa de assalto Crédito: Reprodução

Os dois homens que tatuaram a testa de um adolescente com a frase "Eu sou ladrão e vacilão" foram condenados pelos crimes de lesão corporal gravíssima e constrangimento ilegal. A decisão foi proferida pelo juiz da 5ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo.

Maycon Wesley Carvalho dos Reis, 28, e Ronildo Moreira de Araújo, 30, cumprirão pena em regime semiaberto. Ambos foram sentenciados, respectivamente, a três anos e quatro meses e três anos e 11 meses. Maycon e Ronildo estavam presos desde junho. Em julho do ano passado, o STJ negou o último pedido da defesa de Ronildo.Na sentença, o juiz da 5ª Vara Criminal também negou aos réus o direito de recorrer em liberdade. O processo corre em segredo de Justiça.

O crime aconteceu em 9 de junho do ano passado, no centro de São Bernardo do Campo. Consta na denúncia do Ministério Público que a vítima entrou na pensão onde moram os dois acusados e mexeu numa bicicleta. O tatuador presumiu que o jovem estivesse tentando roubá-la e, com a ajuda do pedreiro, o levou para um cômodo, onde teve a testa tatuada. O jovem ainda foi obrigado a fazer um vídeo, confessando que tentou roubar a bicicleta e dizendo que gostou da tatuagem