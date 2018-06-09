Homem vestindo apenas biquíni é encontrado morto em carro na Serra

O caso será investigado pela Delegacia de Crimes Contra a Vida da Serra Crédito: Internauta | Gazeta Online

Serra, na noite desta sexta-feira (8). A vítima foi morta dentro do carro que dirigia e vestia apenas um biquíni. Investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) contam que o crime aconteceu por volta das 22h. Um homem de 51 anos foi assassinado com quatro tiros na cabeça no bairro das Laranjeiras, na, na noite desta sexta-feira (8). A vítima foi morta dentro do carro que dirigia e vestia apenas um biquíni. Investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa () contam que o crime aconteceu por volta das 22h.

Testemunhas contam que o homem foi perseguido por motoqueiros e, ao passar pelo cruzamento da Rua Caiçara com a Rua Santa Rita, ele diminuiu a velocidade do carro, modelo Fiat Mobi, sendo interceptado pelos motoqueiros que atiraram quatro vezes contra a cabeça dele.

A vítima morreu na hora. A Polícia Militar e a Perícia da Polícia Civil estiveram no local e viram que a vítima vestia apenas um biquíni. Moradores da região relataram que o homem não era conhecido no bairro, porém, já foi visto algumas vezes estacionando o veículo nas redondezas e utilizando apenas peças íntimas femininas ou biquíni.

Nenhum familiar da vítima - que teve o nome preservado para evitar comentários desrespeitosos - apareceu no local do crime. De acordo com informações da polícia, ele trabalhava como funcionário de uma siderúrgica de produção de aço da Grande Vitória.

O caso será investigado pela Delegacia de Crimes Contra a Vida da Serra.