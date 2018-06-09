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Laranjeiras

Homem vestindo apenas biquíni é encontrado morto em carro na Serra

Moradores relataram que já viram ele circulando pelo bairro das Laranjeiras trajando apenas peças íntimas femininas

Publicado em 09 de Junho de 2018 às 12:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2018 às 12:36
O caso será investigado pela Delegacia de Crimes Contra a Vida da Serra Crédito: Internauta | Gazeta Online
Um homem de 51 anos foi assassinado com quatro tiros na cabeça no bairro das Laranjeiras, na Serra, na noite desta sexta-feira (8). A vítima foi morta dentro do carro que dirigia e vestia apenas um biquíni. Investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) contam que o crime aconteceu por volta das 22h.
Testemunhas contam que o homem foi perseguido por motoqueiros e, ao passar pelo cruzamento da Rua Caiçara com a Rua Santa Rita, ele diminuiu a velocidade do carro, modelo Fiat Mobi, sendo interceptado pelos motoqueiros que atiraram quatro vezes contra a cabeça dele.
A vítima morreu na hora. A Polícia Militar e a Perícia da Polícia Civil estiveram no local e viram que a vítima vestia apenas um biquíni. Moradores da região relataram que o homem não era conhecido no bairro, porém, já foi visto algumas vezes estacionando o veículo nas redondezas e utilizando apenas peças íntimas femininas ou biquíni.
Nenhum familiar da vítima - que teve o nome preservado para evitar comentários desrespeitosos - apareceu no local do crime. De acordo com informações da polícia, ele trabalhava como funcionário de uma siderúrgica de produção de aço da Grande Vitória.
O caso será investigado pela Delegacia de Crimes Contra a Vida da Serra.
Homem vestindo apenas biquíni é encontrado morto em carro na Serra

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