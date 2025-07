Tentativa de feminicídio

Homem tenta matar mulher a marteladas por ciúmes e é preso em Sooretama

Indivíduo de 48 anos teria parado o carro em uma estrada e passado a agredir a companheira devido a ciúmes enquanto o casal voltava do supermercado

Publicado em 2 de julho de 2025 às 17:53

Um homem de 48 anos foi preso na tarde de terça-feira (1º) suspeito de tentar matar a companheira com golpes de martelo em uma briga por ciúmes, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo. O crime ocorreu no dia 21 de junho deste ano, e o indivíduo foi capturado devido a um mandado de prisão expedido pela Justiça. A Polícia Civil o localizou na comunidade de Chumbado, zona rural do município. Ele foi autuado por tentativa de feminicídio. O nome dele não está sendo divulgado para não expor a vítima.>

Segundo os investigadores, o homem é da Bahia e veio ao Espírito Santo para trabalhar na colheita de café em Sooretama, onde se envolveu com a mulher, de 32 anos. O casal decidiu morar junto. A Polícia Civil disse que as investigações revelaram que eles viveram juntos por cerca de três semanas, e a vítima começou a desconfiar do comportamento agressivo do companheiro.>

A corporação disse que no dia 21 de junho o casal foi ao Centro de Sooretama fazer compras no supermercado e, na volta para casa, após uma discussão, o suspeito teria parado o veículo na beira da estrada e, sem dar muitas explicações, agrediu a mulher com golpes de martelo na cabeça. A vítima conseguiu fugir, se escondendo em um cafezal. Quando teve certeza de que o companheiro havia ido embora, ela procurou ajuda em uma casa próxima, sendo encaminhada, muito machucada, a um hospital em Linhares.>

Após receber atendimento, a vítima denunciou o crime na Polícia Civil. A corporação solicitou a prisão do suspeito, que foi autorizada pela Justiça. Interrogado, o homem confessou a agressão, alegando que estava bêbado e com ciúmes. Após o depoimento, ele foi encaminhado ao Presídio Regional de Linhares (PRL).>

A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa do suspeito e deixa este espaço aberto para um posicionamento. >

