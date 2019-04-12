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Crime

Homem tenta invadir Palácio da Fonte Grande em Vitória

Durante o ato, o homem acabou se machucando e o Samu foi acionado

Publicado em 12 de Abril de 2019 às 01:11

Publicado em 

12 abr 2019 às 01:11
Palácio da Fonte Grande, Vitória Crédito: Fernando Madeira
Um homem, que não teve a identidade revelada, quebrou janelas do Palácio da Fonte Grande, em Vitória, em tentativa de invadir o local. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito chegou a entrar em uma das salas. 
Durante o ato, o homem acabou se machucando e o Samu foi acionado. Segundo a polícia, o suspeito aparentemente estava em surto. Ele foi levado para um hospital.
Uma fisioterapeuta, de 37 anos, que preferiu não se identificar, estava em casa com a filha, de 3 anos, e a mãe, 67, e contou que viveu momentos de tensão quando viu que o homem estava no telhado de sua residência, na rua Corel Alziro Viana.
Uma fisioterapeuta estava em casa com a filha e a mãe, quando viu que o homem estava no telhado de sua residência Crédito: Esthefany Mesquita
"Ele gritava que queriam pegar ele e que ele não tinha feito nada. Eu ouvia passos em cima do meu telhado e não sabia o que estava acontecendo. Quando cheguei na porta as pessoas gritavam para eu voltar para dentro de casa, foi tudo muito confuso" relatou.
Já o comandante da Companhia Especializada de Polícia de Guarda, capitão Botelho, o suspeito entrou pelo muro de traz e foi até o segundo andar do prédio.
 

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