Homem tenta fazer RG falso em posto da polícia e acaba preso em Colatina

Um homem foi preso em flagrante nesta quinta-feira (4) tentando emitir uma Carteira de Identidade usando documentos de outra pessoa, em Colatina Crédito: PC | Reprodução

Um homem, de 44 anos, foi preso em flagrante nesta quinta-feira (4) tentando emitir uma Carteira de Identidade usando documentos de outra pessoa, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo . O suspeito procurou o Posto de Identificação da Polícia Civil para fazer o documento falso e foi preso no local após a equipe de peritos identificar que havia inconsistências nos dados apresentados pelo homem. Ao verificar os registros no nome verdadeiro, a perícia viu que ele tinha vários registros criminais.

Segundo a PC, o homem deu entrada no processo para emissão de Identidade em fevereiro deste ano. Ele apresentou Certidão de Nascimento e CPF em nome de Lucas. A equipe então realizou a coleta de digitais, fotos e dados, encaminhando o material para o setor de Datiloscopia, em Vitória, onde as informações são processadas.

“A equipe da Datiloscopia viu que a foto era incompatível com a data de nascimento que constava nos documentos e pediu que confirmassem os dados quando ele retornasse aqui. Além disso, as digitais que coletamos não foram suficientes, sendo necessário refazer a coleta. Com isso, aguardamos o retorno dele no Posto”, relatou a perita do Posto de Identificação de Colatina, Lucyana Vieira Lança.

Nesta quinta-feira, o suspeito foi ao Posto para verificar o andamento do processo e foi levado a uma sala reservada. A equipe, então, passou a confirmar os dados dos documentos apresentados por ele, que entrou em contradição.

“Tentando justificar a confusão nos dados, ele alegou que tinha duas famílias e vários irmãos. Começamos a perguntar os nomes dos irmãos e, um a um, pesquisei na nossa base de dados, até que um dos nomes correspondeu à foto do suspeito”, explicou a perita.

A perita relatou ainda que confrontou o suspeito com os dados verdadeiros e ele acabou confirmando que se chamava Gabriel e não Lucas, entretanto, continuou argumentando que tinha duas famílias e queria ter uma Carteira de Identidade para cada uma. Ao verificar os registros no nome verdadeiro, a perícia viu que ele tinha vários registros criminais.