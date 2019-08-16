Homem tenta avançar com carro em protesto, agride jovem e é detido no ES

Um motorista de 36 anos que passava próximo à Escola Estadual Maria de Novaes Pinheiro, localizada no bairro Vila Bethânia, em Viana, durante a manhã desta sexta-feira (16), tentou romper a barreira de uma manifestação estudantil forçando o carro contra os adolescentes presentes no protesto. Os alunos se manifestavam pedindo por reformas na unidade de ensino. Com a atitude do motorista, alguns estudantes foram atingidos, mas não apresentaram lesões.

De acordo com a Polícia Militar, os jovens estavam obstruindo o trânsito durante o ato. Os militares chegaram a intervir para evitar maiores consequências, mas o condutor continuou forçando o veículo contra os manifestantes. Além de lançar o carro sobre eles, o homem também teria agredido alguns dos adolescentes. Diante da violência, os policiais deram voz de prisão ao motorista, que foi encaminhado à 4ª Delegacia Regional do município.

Segundo a Polícia Civil, o homem assinou um Termo Circunstanciado por desobediência e exposição ao perigo e deverá responder em liberdade.

A MANIFESTAÇÃO

Acionada pela reportagem, a Secretaria do Estado de Educação (Sedu) informou, por meio da Superintendente de Educação, Carolina dos Santos, que a escola em questão recebeu recursos, ainda em janeiro, para realização de uma reforma geral. "Ocorre que havia mais 42 escolas estaduais que também precisavam realizar a obra, sendo que a nossa não era a primeira em ordem de urgência. A Sedu veio ao local em fevereiro e combinou o início da reforma, mas, alguns imprevistos atrasaram o calendário, como uma troca de diretor e as fortes chuvas de maio. No caso da Maria de Novaes Pinheiro a obra seria iniciada pelo telhado, mantendo os alunos em sala de aula, então precisávamos de toda cautela possível", explicou.