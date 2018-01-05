Homem tem moto furtada ao deixá-la ligada para pedir informação

Um homem teve a moto furtada após deixá-la ligada para pedir uma informação em Conceição da Barra, região Norte do Estado.

O crime aconteceu na tarde desta quinta-feira (04) na zona rural do município. O proprietário da moto disse aos militares que parou em um assentamento para pedir informações sobre uma propriedade rural e deixou a motocicleta, de cor azul, ligada, por achar que seria rápido.

Porém, segundo a vítima, ao se distanciar da motocicleta por cerca de 10 minutos, retornou até o local que procurava, mas não a encontrou.