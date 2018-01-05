Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Conceição da Barra

Homem tem moto furtada ao deixá-la ligada para pedir informação

Ele parou em um assentamento para pedir informações sobre uma propriedade rural e deixou a motocicleta ligada, por achar que seria rápido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jan 2018 às 16:10

Publicado em 05 de Janeiro de 2018 às 16:10

Um homem teve a moto furtada após deixá-la ligada para pedir uma informação em Conceição da Barra, região Norte do Estado.
O crime aconteceu na tarde desta  quinta-feira (04) na zona rural do município. O proprietário da moto disse aos militares que parou em um assentamento para pedir informações sobre uma propriedade rural e deixou a motocicleta, de cor azul, ligada, por achar que seria rápido.
Porém, segundo a vítima, ao se distanciar da motocicleta por cerca de 10 minutos, retornou até o local que procurava, mas não a encontrou.
Os militares realizaram patrulhamento por todo o entorno das propriedades rurais para tentar localizar a moto, porém nada foi encontrado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade
Editais e Avisos - 09/04/2026
Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados