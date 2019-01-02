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Ilha do Príncipe

Homem suspeito de roubos é assassinado a tiros em Vitória

Populares disseram à polícia que o homem é suspeito de ter cometido roubos na região
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2019 às 20:23

Publicado em 02 de Janeiro de 2019 às 20:23

Crédito: Pixabay
Um homem, que não teve a identidade revelada, foi morto a tiros, na tarde desta quarta-feira (02), no bairro Ilha do Príncipe, em Vitória. Populares disseram à polícia que o homem é suspeito de ter cometido roubos na região. 
Ao Gazeta Online, uma testemunha, que prefere não se identificar, contou que o vítima foi morta em frente a casa onde mora. "Eu estava na janela da minha casa e vi eles discutindo. Depois encostaram ele no poste e deram um tiro no pulso dele e o resto deram aqui em frente de casa", disse.
O homem afirmou que escutou pelo menos oito disparos. "Minha rua nunca aconteceu nada disso. A minha irmã está desesperada. A coisa foi feia. Eu estou derrotado".
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência foi atendida pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito foi detido.
O caso seguirá sob investigação da DHPP em Vitória. A polícia informou que outras informações não serão passadas no momento para não atrapalhar o andamento das investigações.
A Polícia Civil reforça que denúncias que auxiliem no trabalho e contribuam para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo www.disquedenuncia181.es.gov.br. O sigilo e anonimato são garantidos.

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