Homem rouba carro e sequestra três pessoas no Caparaó

BR-262 na entrada de Ibatiba Crédito: Reprodução/Maps

Região do Caparaó na tarde desta terça-feira (9). Um criminoso armado assaltou uma casa, roubou um carro e sequestrou uma mulher e o filho dela. No caminho, uma jovem de 22 anos também foi sequestrada pelo mesmo bandido, no interior de Irupi. Após acabar a gasolina do veículo, as vítimas conseguiram escapar e pedir resgate. Elas foram encontradas a salvo no município de Ibatiba. Um crime causou comoção entre os moradores dana tarde desta terça-feira (9). Um criminoso armado assaltou uma casa, roubou um carro e sequestrou uma mulher e o filho dela. No caminho, uma jovem de 22 anos também foi sequestrada pelo mesmo bandido, no interior de. Após acabar a gasolina do veículo, as vítimas conseguiram escapar e pedir resgate. Elas foram encontradas a salvo no município de

Segundo o delegado de Ibatiba, Tiago Dornelles, o caso teve início na zona rural de Irupi. Uma dona de casa e o filho de 6 anos foram abordados dentro de casa, enquanto o marido trabalhava. Ela e o filho foram obrigados a seguir com o sequestrador no carro da família, um Fiat Uno.

Irupi. “O suspeito saiu com as três vítimas no carro e pediu o resgate de R$ 50 mil para o pai da jovem de 22 anos. Começamos a monitorar o caso com o apoio das policias militar e civil dos municípios do entorno”, contou o delegado. Logo após, uma jovem de 22 anos também foi sequestrada pelo bandido, ainda no interior de. “O suspeito saiu com as três vítimas no carro e pediu o resgate de R$ 50 mil para o pai da jovem de 22 anos. Começamos a monitorar o caso com o apoio das policias militar e civil dos municípios do entorno”, contou o delegado.

Durante o trajeto, sentido Ibatiba, pelo interior, a gasolina do veículo acabou. “O rapaz pediu que a moça vigiasse o carro enquanto ele buscava a gasolina no posto. Neste tempo, um motociclista teria passado e a menina conseguiu fazer contato pedindo ajuda. O suspeito fugiu”, disse o delegado.

As vítimas foram resgatadas pela polícia na localidade de Alto Batatinha, na comunidade de Santa Clara, e não sofreram ferimentos. “São todas vítimas da zona rural de Irupi. Elas não teriam relação e estão na delegacia prestando depoimento. O carro também foi apreendido e será periciado”, afirmou o delegado.

A polícia tenta identificar o suspeito e faz buscas para encontrá-lo. Como estava a pé, a suspeita é que tenha roubado outro veículo para a fuga.