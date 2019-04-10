Homem rouba carro e sequestra três pessoas no Caparaó

Um crime causou comoção entre os moradores da Região do Caparaó na tarde desta terça-feira (9). Um criminoso armado assaltou uma casa, roubou um carro e sequestrou uma mulher e o filho dela. No caminho, uma jovem de 22 anos também foi sequestrada pelo mesmo bandido, no interior de Irupi. Após acabar a gasolina do veículo, as vítimas conseguiram escapar e pedir resgate. Elas foram encontradas a salvo no município de Ibatiba.
Segundo o delegado de Ibatiba, Tiago Dornelles, o caso teve início na zona rural de Irupi. Uma dona de casa e o filho de 6 anos foram abordados dentro de casa, enquanto o marido trabalhava. Ela e o filho foram obrigados a seguir com o sequestrador no carro da família, um Fiat Uno.
Logo após, uma jovem de 22 anos também foi sequestrada pelo bandido, ainda no interior de Irupi. “O suspeito saiu com as três vítimas no carro e pediu o resgate de R$ 50 mil para o pai da jovem de 22 anos. Começamos a monitorar o caso com o apoio das policias militar e civil dos municípios do entorno”, contou o delegado.
Durante o trajeto, sentido Ibatiba, pelo interior, a gasolina do veículo acabou. “O rapaz pediu que a moça vigiasse o carro enquanto ele buscava a gasolina no posto. Neste tempo, um motociclista teria passado e a menina conseguiu fazer contato pedindo ajuda. O suspeito fugiu”, disse o delegado.
As vítimas foram resgatadas pela polícia na localidade de Alto Batatinha, na comunidade de Santa Clara, e não sofreram ferimentos. “São todas vítimas da zona rural de Irupi. Elas não teriam relação e estão na delegacia prestando depoimento. O carro também foi apreendido e será periciado”, afirmou o delegado.
A polícia tenta identificar o suspeito e faz buscas para encontrá-lo. Como estava a pé, a suspeita é que tenha roubado outro veículo para a fuga.