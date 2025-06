No flagra

Homem quebra vitrine, furta loja e joga manequim no rio em Cachoeiro

Crime aconteceu na madrugada de quarta-feira (25) na Avenida Beira Rio, no Centro; Proprietária estima que o prejuízo total seja de R$4 mil

Um homem foi flagrado quebrando a vitrine e furtando uma loja de roupas localizada na Avenida Beira Rio, no Centro, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Imagens de videomonitoramento do estabelecimento mostram o momento em que o suspeito quebra o vidro e sai correndo pela rua, arrastando roupas e manequins que estavam expostos. >