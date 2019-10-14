Preso em Cariacica

Homem que tramou morte do filho da ex no ES se entregou a pedido da mãe

Felipe Ted Christo Caleffi, 32 anos, é acusado de esfaquear o atual companheiro da ex-namorada. Já o amigo dele, Diego Mendes Quaresma, 36, esfaqueou o filho dela, um adolescente

Publicado em 14 de outubro de 2019 às 19:06 - Atualizado há 6 anos

Felipe Ted Christo Caleffi foi preso nesta segunda-feira (14) Crédito: Fernando Madeira

Felipe estava foragido desde o dia 26 de setembro, quando o crime aconteceu. À polícia, ele contou que ficou vagando pelas ruas e só voltou para casa no último domingo (13).

"Ele disse que após o crime pegou um ônibus e ficou rodando pelos bairros de Cariacica, dormindo na rua. No domingo, quando chegou em casa, ele conversou com a mãe, que o convenceu a se entregar à polícia" Eduardo Khaddour Delegado titular da DHPP de Cariacica

De acordo com o delegado responsável pela investigação, Eduardo Khaddour, Felipe confessou o crime e disse que foi até a casa da ex-companheira porque estava sendo provocado por ela com mensagens e fotos do novo namorado. Ele também contou que foi o responsável por esfaquear o atual companheiro da ex e que Diego matou o adolescente e esfaqueou a avó.

"Ele entrou na casa e foi direto no atual namorado da ex e o esfaqueou. O Diego seguiu para o quarto esfaqueando as duas outras vítimas e com uma facada no pescoço matou o Eric. Ele disse que a intenção não era matar, mas a polícia não acredita nessa versão, já que todas as vítimas disseram que o Felipe gritava o tempo todo que era para matar todo mundo", declarou o delegado.

Felipe e Diego estão presos devido a um pedido de prisão temporária. Eles vão ser indiciados por homicídio qualificado, por causa da morte de Eric, e dupla tentativa de homicídio, por terem também esfaqueado a avó de Eric e o atual companheiro da ex-namorada de Felipe.

APELO DAS MÃES

A mãe de Diego também foi a responsável por convencer o filho a se entregar a polícia. Na última sexta-feira (11), ela levou o filho até a delegacia e, em entrevista, disse que "se o filho errou, teria que pagar". Segundo o delegado, o apelo dos pais para que os filhos procurem a delegacia após cometerem crimes tem sido comum.

"Tem sido recorrente um foragido se entregar após pedido dos pais. Eles têm uma influência grande em convencer estas pessoas de procurar a delegacia após o crime" Eduardo Khaddour Delegado

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta