Home
>
Polícia
>
Homem que tramou morte do filho da ex no ES se entregou a pedido da mãe

Homem que tramou morte do filho da ex no ES se entregou a pedido da mãe

Felipe Ted Christo Caleffi, 32 anos, é acusado de esfaquear o atual companheiro da ex-namorada. Já o amigo dele, Diego Mendes Quaresma, 36, esfaqueou o filho dela, um adolescente

Imagem de perfil de Iara Diniz

Iara Diniz

Repórter / [email protected]

Publicado em 14 de outubro de 2019 às 19:06

 - Atualizado há 6 anos

O acusado de tramar e participar da morte do adolescente Eric Souza Casati, 17 anos, e de esfaquear outras três pessoas dentro de uma casa em Cariacica, em setembro deste ano, se entregou à polícia na manhã desta segunda-feira (14). Felipe Ted Christo Caleffi, 32, atendeu um pedido da mãe e procurou a delegacia, segundo a polícia. O comparsa dele, Diego Mendes Quaresma, 36, já havia se entregado na semana anterior.

Recomendado para você

Veículos apreendidos foram encaminhados ao pátio do Detran; proprietário da residência onde ocorriam as adulterações será notificado

Bicicletas adulteradas são apreendidas em Viana

Segundo a Polícia Militar, o corpo foi localizado na manhã desta quinta-feira (18) no bairro Nossa Senhora da Penha; a vítima foi estrangulada com uma corda de varal e depois sofreu golpes com faca

Mulher morre após ser estrangulada e esfaqueada em Cachoeiro

Investigações começaram após delegado de Venda Nova do Imigrante desconfiar de mensagem enviada pela suspeita para obter dinheiro via rede sociais

Filha é denunciada por fraude em pedidos de doação para idosa no ES

Felipe Ted Christo Caleffi foi preso nesta segunda-feira (14) Crédito: Fernando Madeira

Felipe estava foragido desde o dia 26 de setembro, quando o crime aconteceu. À polícia, ele contou que ficou vagando pelas ruas e só voltou para casa no último domingo (13). 

"Ele disse que após o crime pegou um ônibus e ficou rodando pelos bairros de Cariacica, dormindo na rua. No domingo, quando chegou em casa, ele conversou com a mãe, que o convenceu a se entregar à polícia"

Eduardo Khaddour

Delegado titular da  DHPP de Cariacica

De acordo com o delegado responsável pela investigação, Eduardo Khaddour, Felipe confessou o crime e disse que foi até a casa da ex-companheira porque estava sendo provocado por ela com mensagens e fotos do novo namorado.  Ele também contou que foi o responsável por esfaquear o atual companheiro da ex e que Diego matou o adolescente e esfaqueou a avó.

"Ele entrou na casa e foi direto no atual namorado da ex e o esfaqueou. O Diego seguiu para o quarto esfaqueando as duas outras vítimas e com uma facada no pescoço matou o Eric. Ele disse que a intenção não era matar, mas a polícia não acredita nessa versão, já que todas as vítimas disseram que o Felipe gritava o tempo todo que era para matar todo mundo", declarou o delegado.

Felipe e Diego estão presos devido a um pedido de prisão temporária. Eles vão ser indiciados por homicídio qualificado, por causa da morte de Eric, e dupla tentativa de homicídio, por terem também esfaqueado a avó de Eric e o atual companheiro da ex-namorada de Felipe.

APELO DAS MÃES 

A mãe de Diego também foi a responsável por convencer o filho a se entregar a polícia.  Na última sexta-feira (11), ela levou o filho até a delegacia e, em entrevista, disse que "se o filho errou, teria que pagar". Segundo o delegado, o apelo dos pais para que os filhos procurem a delegacia após cometerem crimes tem sido comum. 

"Tem sido recorrente um foragido se entregar após pedido dos pais. Eles têm uma influência grande em convencer estas pessoas de procurar a delegacia após o crime"

Eduardo Khaddour

Delegado 

Leia mais

Procurado por tramar morte do filho da ex é preso em Cariacica

Assassinato em Cariacica: acusado ficou 15 dias em mata comendo frutas

Bebedeira e uso de drogas horas antes de assassinato em Cariacica

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais