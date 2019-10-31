Homem que matou dois após briga em festa em Ilha das Caieiras é preso

Vanubio da Silva de Araujo é acusado de matar dois homens após briga em Ilha das Caieiras Crédito: Polícia Civil

De acordo com a Polícia Civil, nesta quarta-feira policiais da Delegacia Especializada de Homicídios Proteção à Pessoa (DHPP), realizaram uma operação policial em cumprimento de mandado de prisão e de busca e apreensão no bairro Santos Reis, em Vitória. No local, a polícia localizou Vanúbio, que era investigado por duplo homicídio. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). Agora, a polícia tenta localizar outros envolvidos no crime.

CRIME ACONTECEU APÓS BRIGA

O crime ocorreu em um salão de festas que funciona em um terraço, por volta de 1h30. Segundo informações da Polícia Civil, Rafael Gonçalves Pereira, 22, discutiu com Vanúbio na festa. Minutos depois, começaram vários disparos. Ele foi atingido por quatro tiros no peito e na cabeça.

Rafael Gonçalves Pereira e Willian Silva da Costa, mortos a tiros em uma festa na Ilha das Caieiras, Vitória Crédito: Reprodução

Durante a confusão, um dos tiros atingiu o peito do açougueiro Wilian Silva da Costa, 26, que era conhecido dos homens que estavam com o atirador. Testemunhas relataram à polícia que quando os atiradores viram que Wilian foi uma das vítimas, colocaram ele nas costas e encaminharam ao Pronto Atendimento (PA) de São Pedro, em Vitória.

Na saída, os atiradores deram mais tiros, segundo testemunhas. Um deles atingiu a virilha de uma técnica de enfermagem de 32 anos, que estava na rua e tentava proteger sua filha de 14 anos.

Rafael também foi levado para o PA de São Pedro por populares. Mas tanto Rafael quanto Willian já chegaram mortos. A mulher também foi encaminhada ao local, mas foi transferida para o Cias Hospital Unimed. Ela permanece internada. Ninguém ainda foi preso.

MORADORES OUVIRAM MUITOS TIROS

Pessoas que moram perto do local onde o crime aconteceu relataram ter ouvido mais de 20 tiros. Uma comerciante de 48 anos, que preferiu não se identificar, disse que esse tipo de festa é frequente na região.

Toda semana tem esse tipo de festa, parei até de trabalhar à noite. No momento dos disparos fui me esconder no quarto dos fundos de tanto medo. Fico até receosa de continuar morando e trabalhando na região, contou. Um outro morador, um porteiro de 50 anos, disse que há mais de um ano esses eventos acontecem na região. No entanto, essa é a primeira vez que ocorreu o tiroteio. Todo sábado essas festas ficam perturbando os moradores, contou.

FAMÍLIA PEDIU PARA JOVEM NÃO IR EM FESTA

Na ocasião, a reportagem de A Gazeta tentou falar com a família de Rafael, mas ninguém quis dar entrevista. Já os irmãos de Wilian contaram que ele estava num churrasco e resolveu emendar a noite na festa, mas não costumava frequentar o ambiente.