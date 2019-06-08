Home
Polícia
Homem que fingia ser delegado é detido em Guarapari

Weber Felizardo Alvim afirmava que exercia a função na Superintendência de Inteligência e Ações Estratégicas (SIAE); ele foi detido e levado à Delegacia Regional de Guarapari