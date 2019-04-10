Home
Polícia
Homem que ficou nu e agrediu motoboy em Vitória vai para presídio

Thallys recebeu alta do Hospital São Lucas na manhã de hoje e foi conduzido ao presídio, já que não pagou a fiança arbritada pela Justiça, de R$ 5 mil