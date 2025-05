Foi preso

Homem oferece almoço e estupra mulher em situação de rua em Cariacica

A jovem de 22 anos disse conseguiu escapar após ferir o suspeito com uma faca e pediu ajuda em uma lanchonete; homem foi localizado no mesmo hospital para onde a vítima foi levada

Um homem de 35 anos foi preso suspeito de estuprar uma jovem em situação de rua, de 22 anos, na manhã de quinta-feira (29), no bairro Jardim Botânico, em Cariacica. Segundo a vítima, ele ofereceu comida e a levou para a casa dele, onde cometeu o crime. Para se defender, a mulher deu uma facada no pescoço do indivíduo. >