Homem morre esfaqueado durante briga com companheira em Vitória

O homem foi esfaqueado no final da tarde de domingo (13), em Jesus de Nazareth, Vitória; família aponta a companheira como principal suspeito

Publicado em 14 de julho de 2025 às 11:57

Jorge Luiz Vieira dos Santos Crédito: Acervo Pessoal

Um montador de móveis, identificado como Jorge Luiz Vieira dos Santos, de 32 anos, foi morto com uma facada no bairro Jesus de Nazareth, em Vitória, no final da tarde de domingo (13). Segundo familiares, a principal suspeita do crime é a companheira dele. De acordo com a Polícia Militar, a mulher teria dado um golpe de faca após uma briga entre o casal. >

Jorge Luiz chegou a ser socorrido ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), mas não resistiu aos ferimentos.>

Para o repórter Alberto Borém, da TV Gazeta, a família do montador de móveis disse que o casal se relacionava há sete anos e morava junto. >

De acordo com Edcarla Santos, prima de Jorge Luiz, o casal se dava bem e a vítima era tranquila. Ainda conforme a mulher, moradores relataram que Jorge Luiz chegou bêbado em casa com a companheira, que estava sóbria, e, em menos de um minuto, saiu do imóvel pedindo socorro.>

>

“Ele era muito brincalhão. Nunca a gente viu nada dizendo que eles discutiam ou brigavam. A família quer justiça. Ela tem que aparecer, porque até agora a gente não está sabendo de nada. Quero que ela se entregue e conte o que aconteceu”, disse Edcarla Santos >

A Polícia Militar informou que a mulher não foi localizada após o crime. Já a Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória.>

Outro caso

Já na noite de domingo (13), uma mulher de 43 anos esfaqueou o companheiro, de 39 anos, para se defender de agressões em Inhanguetá, Vitória. O homem acabou preso. >

Conforme informações do boletim de ocorrência, militares foram abordados por populares que informaram que tudo teria ocorrido durante uma discussão entre o casal. O homem foi socorrido para o PA de São Pedro. No local, os policiais foram informados que ele havia sido esfaqueado no peito e não corria risco de vida.>

O homem disse para a PM que entrou em uma briga com a mulher e que a agrediu para se defender. >

Já a mulher procurou a sede da 5ª Cia da PM em São Pedro e lá informou aos policiais que, durante a discussão do casal, o companheiro teria a agredido com socos e pauladas. Com intuito de se defender, ela esfaqueou o homem. >

De acordo com o boletim, a mulher apresentava lesões no olho, boca, cabeça, braço e nas costas. >

O Homem recebeu os primeiros atendimentos no PA de São Pedro e depois foi encaminhado ao Hospital de Urgência e Emergência, também na Capital, onde ficou sob escolta policial. >

Segundo a Polícia Civil, o homem foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória, onde foi autuado por lesão corporal e ameaça, ambos na forma da Lei Maria da Penha. Após os procedimentos de praxe, Roberto foi encaminhado ao sistema prisional.>

Em relação à mulher, a corporação disse que ela foi encaminhada à delegacia na condição de vítima e não foi autuada. >

