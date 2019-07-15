Mistério

Homem morre após tomar bebida em praça de Colatina

A Polícia Civil trabalha com duas hipóteses: overdose de bebida ou envenenamento. O corpo de José Carlos Fontes foi encaminhado ao SML de Colatina, onde vai passar por exames que vão apontar a causa da morte

Quatro homens caídos após dia de bebedeira entre amigos, em praça de Colatina Crédito: Internauta

Um homem morreu e outro foi levado ao hospital em estado grave depois de tomarem uma bebida alcoólica em Colatina, no Noroeste do Estado, no último sábado (13). As suspeitas são de envenenamento ou overdose de bebida.





Uma foto que circula nas redes sociais mostra quatro homens caídos no chão da praça. O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou que José Carlos Fontes estava morto. A outra vítima, que estava em crise epilética, foi socorrida e levada ao Hospital Estadual Silvio Avidos. Já os outros dois amigos estavam dormindo depois de terem ingerido a bebida .

Homens são socorridos pelo Corpo de Bombeiros em Colatina Crédito: Internauta

Segundo os bombeiros, moradores contaram que os homens moram no bairro e sempre eram vistos bebendo no local. Uma das suspeitas é que José Carlos teve uma overdose de bebida, mas a perícia foi chamada para apurar a causa da morte. A outra suspeita é de envenenamento.

Já a Polícia Militar explicou que José Carlos tinha tuberculose. O outro homem que foi levado ao hospital chegou a ficar internado na semana passada e teve alta na última quinta-feira (11). Mas, no sábado, já estava na praça, bebendo com os amigos.

O QUE DIZ A POLÍCIA

A Polícia Civil apura se houve envenenamento ou se a vítima morreu por causa do excesso de álcool. Em nota, a PC informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina, e até o momento nenhum suspeito foi detido. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, onde vai passar por exames para determinar a causa da morte.

