Homem morre após tentar invadir marmoraria em Vila Velha

Publicado em 4 de julho de 2019 às 22:24
- Atualizado há 6 anos
Um homem, que não teve a identidade revelada, morreu após tentar invadir uma marmoraria desativada, na Barra do Jucu, em Vila Velha, nesta quinta-feira (4).
A Polícia Civil acredita que o portão da empresa caiu em cima da vítima quando ela tentava sair do local. Ainda de acordo com a PC, o homem estaria no local há quatro dias. Com ele, não foi encontrado nenhum objeto.
O corpo foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. Até a publicação desta matéria, familiares da vítima não compareceram para reconhecer e liberar o corpo.
