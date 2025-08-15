Home
Homem morre após ser socorrido com ferimentos dentro de casa em Afonso Cláudio

Vítima foi encontrada ao lado de faca e foice; Ele foi socorrido pelo Samu/192 e levado para o Hospital São Vicente de Paulo, mas não resistiu

Carol Leal

Repórter / [email protected]

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 15:47

Um homem morreu após ser encontrado ferido dentro de casa na manhã desta sexta-feira (15), na zona rural do bairro São Vicente, em Afonso Cláudio, na Região Sul do Espírito Santo. Em nota, a Polícia Militar disse que foi acionada para atender a uma ocorrência de tentativa de assassinato, mas durante o percurso os policiais foram informados que a vítima foi socorrida pelo Samu/192 e levado para o Hospital São Vicente de Paulo. Na unidade de saúde, a morte foi confirmada.

Ao localizar a casa da vítima e entrar no local, que estava com a porta aberta, foram encontrados uma faca sem cabo e uma foice média, possivelmente utilizadas no crime. Segundo testemunhas, ele foi encontrado por outro homem que estava próximo à residência e entrou após ouvir um barulho. Ele encontrou a vítima no chão, rodeada por sangue e com um ferimento no pescoço. Em seguida, acionou o Ciodes (190) e o Samu/192.

A Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Afonso Cláudio e até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima, que não teve identidade divulgada, foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal em Venda Nova do Imigrante. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181).

Tópicos Relacionados

homicídio Mortes ES Sul

