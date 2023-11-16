Homem morre após ser baleado ao volante ao lado da filha em Colatina

Caso está sendo investigado pela Delegacia Regional de Colatina Crédito: Governo do ES

Um homem morreu após a caminhonete que ele dirigia ser alvo de disparos em uma estrada da zona rural de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (15). Ele chegou a ser socorrido pela filha de 15 anos, que estava no carona e assumiu a direção do veículo, levando-o até o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

A PM foi até o local onde ocorreram os disparos, na Estrada da Cachoeira do Oito, porém não encontrou nenhum envolvido lá. Ao voltar para a região central de Colatina, os policiais receberam a informação de que a vítima estaria internada no Hospital Estadual Sílvio Avidos, no município.

Na unidade hospitalar, a jovem contou que passou parte do dia com o pai em uma cachoeira e depois foram embora. No caminho de volta, em uma curva, um carro Fiat Pálio branco apareceu, com aproximadamente cinco ocupantes, de onde vieram os tiros.

A menor de idade contou que ao perceber a situação, o pai se lançou sobre ela para protegê-la e acabou sendo atingido na parte das nádegas. Ela contou à Polícia Militar que não foi atingida, mas quando viu o pai ser ferido, agiu para que ele fosse socorrido logo.

Os criminosos fugiram logo em sequência e não foram mais vistos. Em relato aos agentes, a jovem afirmou que o pai não tinha inimizades naquela região e não sabia se ele havia sofrido ameaças.

Acompanhada da mãe, a PM levou a testemunha até a Delegacia Regional de Colatina para iniciar a apuração do caso. Na caminhonete foram constatadas sete perfurações na porta do motorista e possivelmente outros dois, mais acima, no vidro.