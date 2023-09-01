Homem morre após ser atacado a tiros dentro de carro em Iúna

Um homem morreu no hospital após ser atacado por dois homens em uma moto, na zona rural de Iúna. O homicídio foi registrado pela Polícia Militar na noite desta quinta-feira (31), e o homem chegou a ser levado para o hospital Santa Casa do município, mas não resistiu.

De acordo com informações do 14º Batalhão da Polícia Militar de Iúna, a vítima foi ao Hospital Santa Casa do município após receber a informação de que um homem teria dado entrada na unidade em estado gravíssimo, após ser vítima de disparos de arma de fogo na cabeça.

Uma testemunha que deu entrada no hospital com a vítima informou que os dois estavam prosseguindo para uma chácara, na região de Córrego Siqueira, a fim de buscar latas de tinta para a vítima pintar a própria casa. Eles foram surpreendidos por dois homens de moto após passarem pela região de Alto Uberaba, local onde fica uma escola técnica abandonada.

A motocicleta teria ultrapassado o veículo em que as vítimas estavam, um Fiat Strada e freado bruscamente, fazendo com que a testemunha parasse o veículo. Em seguida, dois homens desceram da moto, e abordaram os dois homens com arma em punho. Um dos indivíduos foi até a testemunha, que estava dirigindo, e disse para ele sair do carro que a situação “não tinha nada a ver com ele”.

Ainda segundo informações disponíveis na ocorrência, nesse momento, o suspeito foi para o lado do carona, onde estava a vítima, momento em que ouviu a vítima dizendo: “Que isso? Que isso?”, além de ouvir disparos de arma de fogo. Segundo a testemunha, ao ouvir os disparos, abaixou a cabeça e não viu mais nada, ficando imóvel. Os indivíduos subiram na motocicleta e fugiram.

Questionado pelos policiais, o homem não soube informar as características ou outras informações dos autores dos disparos, respondendo apenas que viu um que era alto e estava de capacete. O homem ficou com a mão por baixo da blusa, indicando estar armado, não sabendo informar cor de roupa, cor de pele, ou qual motocicleta foi utilizada.

Segundo o homem, após a fuga dos autores, ele viu que a vítima estava sangrando, e tentou ligar para a Polícia e para o Samu, não conseguindo, por isso ele mesmo fez o socorro da vítima, que estava inconsciente, para o hospital.

A vítima deu entrada com vida, porém veio a óbito antes da remoção, sendo confirmado que havia disparos na região da cabeça, e pelo menos uma perfuração de saída do projétil do crânio.

Investigação a cargo da Polícia Civil

A ocorrência divulgada pelo 14º Batalhão diz ainda que a equipe acionou a perícia, porém foram informados pelo perito que, devido a remoção da vítima, e do local não ser onde ocorreu o fato, não iria deslocar para realização da perícia, somente com ofício do delegado.

O veículo foi removido do local quando os policiais entraram em contato com o delegado responsável pela Delegacia de Iúna, que deslocou uma equipe de Policiais Civis de Muniz Freire e Iúna para averiguar o fato, feita a remoção do veículo Fiat Strada para o pátio credenciado ao Departamento Estadual de Trânsito do Espírito (Detran)

Os aparelhos celulares da vítima e da testemunha foram apreendidos e as investigações seguem a cargo da Polícia Cívil.