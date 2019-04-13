Home
Homem mata mulher a facadas em Pancas por desconfiar de traição

Crime aconteceu na noite desta sexta-feira (12). Fagner Fernandes Pinto foi preso em flagrante após assassinar Rosângela Vieira da Silva e confessou o crime