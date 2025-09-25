Home
Homem leva tiro após resistir e atirar contra policiais durante abordagem em São Mateus

Vitor Recla

Repórter / [email protected]

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 16:57

Um homem morreu e outro foi detido após resistirem a uma abordagem da Polícia Militar na Avenida Dom José Dalvit, no bairro Santo Antônio, em São Mateus, Norte do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (25). Durante a revista, um deles teria sacado uma arma e disparou contra os policiais. Em resposta, um disparo foi efetuado pela equipe da PM, que atingiu o homem. O suspeito foi socorrido pelos próprios policiais e levado ao Hospital Roberto Silvares, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade.

Segundo a PM, dois homens em atitude suspeita se recusaram a colaborar durante a revista e um deles teria disparado na direção dos militares; houve revide e o suspeito foi atingido no tórax e morreu

De acordo com a PM, a equipe foi acionada após receber informações de que dois homens, um deles armado, estavam andando pela avenida. Os policiais localizaram a dupla e ordenaram que ambos se posicionassem para a revista pessoal. Um deles, de 39 anos, inicialmente se recusou a obedecer, alegando que era trabalhador e que não aceitaria ser revistado. Após ser advertido de que estava cometendo crime de desobediência, ele acabou acatando as ordens.

Ainda durante o procedimento, no entanto, ele se mostrou muito agitado e, em determinado momento, sacou uma arma e disparou contra os policiais. Em resposta, um disparo foi efetuado pela equipe da PM, que atingiu o homem na região do tórax, segundo informado pela PM. Ele foi levado pelos militares ao hospital, porém não resistiu.

 Com ele foi apreendido um revólver calibre .38, com duas munições picotadas, que segundo a PM, referentes a quantidade de vezes que o indivíduo atirou contra os policiais. Nenhum militar ficou ferido.

O segundo homem, de 30 anos, também resistiu ao procedimento. Segundo a PM, mesmo após a advertência, foi necessário o uso da taser (arma de eletrochoque). Ainda assim, o suspeito continuou resistindo, sendo necessário o apoio de outras equipes para contê-lo. 

Ele foi detido e levado para a 18ª Delegacia Regional de São Mateus. A Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento. 

