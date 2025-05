Bairro São Conrado

Homem leva golpe de facão na cabeça ao separar briga em bar de Vila Velha

Corte foi tão profundo que atingiu o crânio da vítima; suspeito foi localizado em casa e detido pela Polícia Militar

Um homem de 35 anos foi separar uma briga em um bar e acabou golpeado na cabeça por um facão, no bairro São Conrado, Vila Velha . O caso aconteceu na noite de terça-feira (29) e o suspeito, identificado como David Gomes da Silva, foi preso. >

Testemunhas socorreram a vítima para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Riviera da Barra. O corte na testa foi tão profundo que chegou a atingir o crânio do homem, segundo uma médica que o atendeu relatou aos policiais que confeccionaram a ocorrência. Devido à gravidade do ferimento, ele foi transferido para um hospital do município. >