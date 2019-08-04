Home
>
Polícia
>
Homem leva facada durante churrasco em Vila Velha

Homem leva facada durante churrasco em Vila Velha

A motivação seria uma repreensão feita pela vítima, que não teria aceitado

Publicado em 4 de agosto de 2019 às 15:57

 - Atualizado há 6 anos

Um homem, de 49 anos, foi preso depois de ferir um familiar com golpe de faca, durante um churrasco. A confusão aconteceu na noite de sábado (03), no bairro Vale Encantado, em Vila Velha. A vítima foi levada ao hospital e passou por cirurgia no abdômen.

Recomendado para você

O suspeito, de 19 anos, era um dos chefes do tráfico do bairro Guaranhuns, mas morava em Nova Itaparica

Traficante ligado ao TCP é preso ao entrar em carro de aplicativo em Vila Velha

Um homem de 22 anos e um adolescente de 15 foram localizados e detidos; um terceiro envolvido é procurado pelo crime, que culminou no roubo de cerca de R$ 140 mil

Envolvidos em roubo a dono de padaria em Sooretama são detidos em Linhares

Uma servidora da educação e duas da saúde municipal foram indiciadas por homicídio culposo (quando não há intenção de matar). A denúncia foi encaminhada ao Ministério Público do Espírito Santo

Servidoras vão responder por morte de criança agredida em escola de Ibatiba

Walter deu duas facadas no marido da nora, em Vila Velha Crédito: Divulgação

De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu na rua Jaguaré, quando o homem identificado como Walter Pereira Nascimento, desferiu dois golpes no marido da enteada. A motivação do crime seria uma repreensão feita pela vítima, 34, que Walter não teria aceitado.

>Mulher dá facadas no namorado e vai assistir televisão em Vitória

À polícia, a companheira de Walter relatou que o suspeito chegou alcoolizado no local e o genro foi tirar satisfações, neste momento, nervoso, o suspeito foi até a churrasqueira, pegou uma faca e atingiu o abdômen e o braço esquerdo da vítima.

Para a polícia, Walter relatou que estava se defendendo pois havia levado vários socos no rosto, mas a polícia destacou que o homem não tinha marcas na face.

>Mulher tenta matar marido com facada no pescoço em Mucurici

O Ciodes foi acionado e, quando uma viatura da Polícia Militar chegou ao local, o suspeito estava sentado na calçada e relatou a briga.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi chamada. A vítima foi encaminhada para o Hospital São Lucas, em Vitória, onde passou por uma cirurgia.

Já Walter foi levado pela guarnição para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha e autuado por tentativa de homicídio por motivo fútil e encaminhado esta manhã para o presídio.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

crime

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais