Suspeito foi preso

Homem invade igreja com faca e ameaça ex-companheira e namorado em Vila Velha

Suspeito de 32 anos entrou armado no templo, mas foi desarmado e contido por fiéis antes de ser preso; caso ocorreu no bairro Terra Vermelha, na noite de domingo (31)

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 08:29

Um homem de 32 anos foi preso, suspeito de invadir uma igreja armado com uma faca e ameaçar a ex-companheira, de 30 anos, e o namorado dela, de 29. O crime aconteceu na noite de domingo (31), no bairro Terra Vermelha, em Vila Velha. Segundo a Polícia Militar, testemunhas informaram que Florisvaldo Pereira dos Santos Neves invadiu o templo religioso atrás do casal e foi desarmado e agredido por pessoas que presenciaram a cena.

A Polícia Militar informou que foi acionada após receber denúncia de que o homem havia sido agredido por populares e estava sendo atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192). Durante o socorro, testemunhas relataram aos policiais que o suspeito entrou na igreja com uma faca procurando pelas vítimas.

Conforme o relato, o homem foi contido por membros da igreja, desarmado e retirado do local. A ex-companheira contou que está separada dele desde 2021 e disse que esta não foi a primeira vez que ele tentou agredi-la. A mulher explicou que tem medida protetiva que o impede de se aproximar dela.

Florisvaldo foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Após receber atendimento médico, o suspeito foi levado à Delegacia Regional de Vila Velha. Ele passou pelo Instituto Médico Legal (IML) para exames de praxe na manhã desta segunda-feira (1º), antes de ser encaminhado ao sistema prisional.

A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter mais detalhes da ocorrência, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

*Com informações do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta