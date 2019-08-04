Home
Homem invade garagem em Vitória e furta até mala de bagageiro

Imagens do sistema de segurança mostram o suspeito entrando no prédio, furtando bicicleta e depois uma mala de viagem

Publicado em 4 de agosto de 2019 às 15:39

 - Atualizado há 6 anos

Homem furta bicicleta e mala em prédio de Jardim da Penha Crédito: Reprodução

Um agricultor de 54 anos, morador de um prédio de Jardim da Penha, em Vitória, levou um susto na manhã deste sábado (3) ao ver que a mala de viagem que ele deixou no bagageiro, na noite anterior, para agilizar a saída, já não estava mais no carro. Ele foi mais uma das vítimas de furto que, segundo os moradores, são cada vez mais constantes na região.

As imagens de segurança do prédio mostram um homem entrando na garagem, furtando uma bicicleta e depois saindo com uma mala de viagem. "Ele tirou o motor do portão, entrou na garagem, abriu vários carros. Pegou a bicicleta e a mala, depois saiu normalmente", conta o irmão do agricultor, que enviou as imagens para o Gazeta Online.

"É o quarto roubo desse tipo que a gente tem notícia só nesta semana. Todos da mesma forma: tiram o motor do portão da garagem e entram. Nós procuramos a polícia e pedimos para que verificassem as imagens dos prédios vizinhos, para identificar se é a mesma pessoa que está agindo assim, mas os policiais pediram para que a gente mesmo fizesse esse levantamento e levasse as imagens para a delegacia. O morador que tem que investigar?", questionou.

POLÍCIA

A Polícia Civil informou, por nota, que "investiga todos os casos formalizados nas delegacias, e orienta que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência em qualquer delegacia, munidas de todo material que comprove o crime e que auxilie a polícia no trabalho de investigação. A Polícia conta com a colaboração da população e qualquer contribuição pode ser feita por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O sigilo e anonimato são garantidos."

Já a Polícia Militar informou, também por nota, que "está atenta às ocorrências do bairro Jardim da Penha e que realiza o patrulhamento preventivo diário, além de desenvolver constates ações de abordagens, cercos táticos, pontos base, visitas tranquilizadoras e saturação na região, inclusive durante as madrugadas. No entanto, a PM lembra que o reforço no policiamento é feito com base no mapa do crime, levando em consideração os pontos com maior incidência de ocorrências registradas. Por isso, uma viatura deve ser acionada imediatamente via 190, em caso de emergência."

A PM lembra ainda que, quando não houver detidos em flagrante, é necessário que as vítimas registrem o boletim em uma delegacia para que os fatos sejam investigados e os criminosos sejam punidos.

