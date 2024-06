Homem invade estacionamento de hospital e bate no carro da ex em Vitória

Suspeito tem 40 anos e foi autuado em flagrante por injúria, ameaça e dano qualificado, todos na forma da Lei Maria da Penha, na madrugada desta terça-feira (4)

Um homem de 40 anos invadiu com o próprio carro o estacionamento da Santa Casa de Misericórdia de Vitória , na Vila Rubim, na madrugada desta terça-feira (4), e colidiu com o veículo da ex-namorada. A mulher, de 43 anos, estava no hospital acompanhando a mãe, que estava doente.

A mulher não quis gravar entrevista, mas relatou à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, que ficou muito traumatizada, pois acompanhava a mãe, e o ex-companheiro não respeitou as duas. Após bater com o carro no veículo da ex-namorada, o homem fugiu e foi para um bar no bairro Santo Antônio.