Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Morro da Conquista

Homem fica ferido em troca de tiros com a polícia e acaba preso em Vitória

Segundo a Polícia Militar, policiais foram recebidos a tiros na região do Morro da Conquista na noite desta quarta-feira (22) e um dos envolvidos acabou baleado. Após ser socorrido, o suspeito de 28 foi preso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2020 às 11:09

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 11:09

Morro da Conquista
Com i suspeito, a polícia apreendeu uma pistola .40, pinos de cocaína, loló e ouros entorpecentes Crédito: Divulgação/PM
Homem fica ferido em trocas de tiros com a polícia e acaba preso em Vitória
Um homem de 28 anos foi preso depois de ser baleado em uma troca de tiros durante um patrulhamento da Polícia Militar no Morro da Conquista, na região da grande São Pedro, em Vitória, por volta de 20h30 dessa quarta-feira (22).

Veja Também

Homem é preso com maconha embalada em papel de presente na BR 262, em Ibatiba

Moradora em situação de rua sofre atentado em Jardim Camburi

Polícia faz operação para cumprir mandados de busca e apreensão em três cidades do ES

De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe da Força Tática estava realizando um patrulhamento no bairro quando um grupo de homens armados foi avistado. Os militares informaram que os suspeitos começaram a disparar e eles revidaram.
Na troca de tiros, um homem foi baleado. O suspeito foi socorrido pelos próprios policiais para um hospital e, depois de receber alta, foi levado para a Delegacia Regional de Vitória.
Com o suspeito, a polícia apreendeu uma pistola .40, carregador, munição, quase 400 pinos de cocaína, 240 frascos de loló, papelote de cocaína, crack e também maconha.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saúde mental: saiba o que fazer todos os dias para viver melhor
Conheça lugares de turismo religioso no ES que vão além do Convento da Penha
5 lugares de turismo religioso no ES que vão além do Convento da Penha
Imagem de destaque
Estado de origem do termo 'Chicleteiro', ES recebe corrida com Bell Marques

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados