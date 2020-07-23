Homem fica ferido em troca de tiros com a polícia e acaba preso em Vitória

Homem fica ferido em trocas de tiros com a polícia e acaba preso em Vitória
Um homem de 28 anos foi preso depois de ser baleado em uma troca de tiros durante um patrulhamento da Polícia Militar no Morro da Conquista, na região da grande São Pedro, em Vitória, por volta de 20h30 dessa quarta-feira (22).
De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe da Força Tática estava realizando um patrulhamento no bairro quando um grupo de homens armados foi avistado. Os militares informaram que os suspeitos começaram a disparar e eles revidaram.
Na troca de tiros, um homem foi baleado. O suspeito foi socorrido pelos próprios policiais para um hospital e, depois de receber alta, foi levado para a Delegacia Regional de Vitória.
Com o suspeito, a polícia apreendeu uma pistola .40, carregador, munição, quase 400 pinos de cocaína, 240 frascos de loló, papelote de cocaína, crack e também maconha.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta