Crime

Homem esfaqueia auxiliar de caminhão e é agredido e detido em Vitória

Outros três indivíduos, amigos da vítima, foram detidos por agredirem o autor do crime em um ato de vingança; os quatro foram encaminhados a uma delegacia nesta segunda-feira (30)

Um homem de 35 anos foi detido pela Guarda Municipal após esfaquear um auxiliar de caminhão de 31 anos no meio da rua, na manhã desta segunda-feira (30), no bairro Jabour, em Vitória. Outros três indivíduos, amigos do trabalhador ferido, também acabaram detidos por agredirem o autor da facada em um ato de vingança. Os quatro envolvidos foram levados para a Delegacia Regional da Capital.>