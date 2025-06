Bairro Porto de Santana

Homem em surto é morto durante negociação com o BME em Cariacica

Durante horas de negociação, Jovenilson Lopes do Nascimento acabou morto por policiais do BME após, segundo a PM, que ele apontar arma contra os militares; caso é investigado pela Polícia Civil

Publicado em 18 de junho de 2025 às 12:02

Jovenilson Lopes do Nascimento Crédito: Acervo Pessoal

Um homem de 50 anos identificado foi morto após apontar uma arma para policiais militares na madrugada de terça-feira (17), em Porto de Santana, Cariacica. Segundo a Polícia Militar, Jovenilson Lopes do Nascimento estava 'em surto psicótico' e ameaçou atirar em qualquer pessoa que se aproximasse de sua residência. A PM afirmou que familiares e vizinhos disseram à corporação que o indivíduo chegou a ser visto, momentos antes do ocorrido, em um bar da região portando arma de fogo.>

Ainda conforme a PM, equipes do Batalhão de Missões Especiais (BME) foram acionadas na noite de terça-feira (17) para prestarem apoio a policiais que atuavam na ocorrência. Os militares tentaram convencer o homem a se render para que fosse tratado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), mas ele não aceitou.>

A equipe especializada em gerenciamento de crises do BME manteve o diálogo com Jovenilson, enquanto ele ameaçava atirar caso os policiais entrassem na casa. Ele também chegou a ameaçar um grupo de crianças que estavam em uma escola próxima, dizendo que caso visse alguma delas, iria atirar. >

De acordo com a Polícia Militar, no decorrer das negociações, que duraram horas, o homem apontou a arma diversas vezes para os militares. Já na madrugada desta quarta-feira, em determinado momento, ele avançou em direção dos agentes que estavam posicionados na entrada do imóvel.>

Os policiais conseguiram entrar na casa e, durante a abordagem, foram efetuados disparos com a taser, mas o equipamento não surtiu efeito na vítima. O homem, então, voltou a apontar a arma na direção dos policiais, "o que levou a equipe a realizar disparos de arma de fogo para conter a ameaça”, afirmou a PM, em nota.>

Jovenilson chegou a ser socorrido por equipe do Samu/192, mas não resistiu. Segundo a PM, com ele foram apreendidas uma pistola carregada e três facas.>

Uma familiar do homem, que preferiu não se identificar, contou para a reportagem da TV Gazeta, que Jovenilson não andava armado e que a população está revoltada com o ocorrido. "Ele é uma pessoa querida no bairro, nunca mexeu com nada errado, nem com arma e nunca falou de matar ninguém", contou. A parente de Jovenilson disse que na terça-feira ele teria ligado para ela afirmando que havia suspeitos de moto querendo matá-lo. >

A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), que investiga ocorrências de homicídio por intervenção legal com agentes de segurança do Estado. >

A corporação disse que a arma apreendida será encaminhada para o Departamento de Balística Forense, da Polícia Científica (PCIES), juntamente com as munições. O corpo do suspeito foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, em Vitória.>

* Com informações de Cristian Miranda, da TV Gazeta. >

