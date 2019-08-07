Sinais de embriaguez

Homem em moto sem placa atropela idosa e duas crianças em Vila Velha

A idosa foi socorrida para o Hospital São Lucas e as crianças para o Hospital Infantil de Vitória, ambos na Capital

Publicado em 7 de agosto de 2019 às 09:58 - Atualizado há 6 anos

Após atropelar uma idosa de 67 anos e duas crianças, de 2 e 9 anos, no bairro Santa Rita, Vila Velha, Heraclides Araújo Rodrigues Neto foi levado pela polícia para a Delegacia Regional do município na noite desta terça-feira (06). Até o momento, ele foi autuado por dirigir embriagado.

As vítimas, bisavó e bisnetos, voltavam da igreja, por volta das 21h, quando foram atingidas pela moto, uma Shineray vermelha e sem placa.

De acordo com a ocorrência feita pela polícia, o condutor do veículo apresentava sinais de embriaguez, como odor alcoólico, falas desordenadas, olhos vermelhos e dificuldade de equilíbrio. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e afirmou ter ingerido bebida alcoólica até as 16h desta terça.

A autuação final do condutor será definida após o delegado saber o estado de saúde das vítimas. Segundo o avô das crianças, uma já recebeu alta do hospital e a outra aguarda o resultado de exames.

VERSÕES DIFERENTES

Segundo testemunhas, as vítimas atravessavam a rua na faixa de pedestres. Já o motociclista diz que estava a 10 quilômetros por hora e as crianças pularam na frente dele.

VÍTIMAS

A idosa foi socorrida para o Hospital São Lucas e as crianças para o Hospital Infantil de Vitória, ambos na Capital. Na manhã desta quarta-feira (07), apenas a menina de 2 anos de idade continua internada. Ela teve algumas escoriações na cabeça e os médicos estão aguardando como será a evolução dela, segundo informações do avô. A idosa e os bisnetos não tiveram ferimentos graves.





