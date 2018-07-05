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Agência cercada

Homem é preso tentando fazer empréstimo com RG falso em Castelo

Ele tentou se passar por uma pessoa que mantém conta aberta no banco

Publicado em 04 de Julho de 2018 às 21:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jul 2018 às 21:21
Um homem foi preso na tarde desta quarta-feira (04) dentro de uma agência bancária no município de Castelo, no Sul do Estado, tentando fazer um empréstimo com documento falso. Um cerco policial foi formado na porta do local.
Viaturas da Polícia Militar foram acionadas por funcionários da Caixa Econômica Federal para cercar a unidade na Rua Aristeu Aguiar, Centro. O homem foi encaminhado à delegacia da Polícia Federal em Cachoeiro de Itapemirim.
De acordo com a PF, ele tentou se fazer passar por uma pessoa que de fato mantém conta aberta junto à instituição financeira. Para tanto, ele utilizou documento de identidade falso. O valor que seria pego no empréstimo e a identidade do detido não foram informados.
Segundo a polícia, a ação criminosa será caracterizada como tentativa de estelionato, com pena de até cinco anos de reclusão, aproximadamente.
Em nota, a Caixa informou que informações sobre eventos criminosos em suas unidades são repassadas exclusivamente às autoridades policiais. Diz ainda que coopera integralmente com as investigações dos órgãos competentes.

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