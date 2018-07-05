Homem é preso tentando fazer empréstimo com RG falso em Castelo

Um homem foi preso na tarde desta quarta-feira (04) dentro de uma agência bancária no município de Castelo, no Sul do Estado, tentando fazer um empréstimo com documento falso. Um cerco policial foi formado na porta do local.

Viaturas da Polícia Militar foram acionadas por funcionários da Caixa Econômica Federal para cercar a unidade na Rua Aristeu Aguiar, Centro. O homem foi encaminhado à delegacia da Polícia Federal em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com a PF, ele tentou se fazer passar por uma pessoa que de fato mantém conta aberta junto à instituição financeira. Para tanto, ele utilizou documento de identidade falso. O valor que seria pego no empréstimo e a identidade do detido não foram informados.

Segundo a polícia, a ação criminosa será caracterizada como tentativa de estelionato, com pena de até cinco anos de reclusão, aproximadamente.