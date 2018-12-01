Homem é preso suspeito de matar e enterrar a esposa em Vila Velha

Gerson Lemes de Souza foi preso acusado de matar e enterrar a própria esposa, em Vila Velha; à polícia, suspeito confessou o crime Crédito: PCES/Divulgação

Gerson Lemes de Souza foi preso nesta sexta-feira (30) em Vinte Três de Maio, bairro de Vila Velha, suspeito de matar e enterrar a própria esposa, Delcinéia Gonçalves Ferreira de Souza, de 30 anos. Em depoimento à polícia, o homem confessou ter praticado o crime e ainda revelou o local em que deixou o corpo, que ainda não foi encontrado. A mulher, a princípio, foi considerada desaparecida.

De acordo com a Polícia Civil (PC), foi utilizada uma retroescavadeira nas buscas pelo corpo, deixado por Gerson, no local que ele apontou, com a ajuda de um carrinho de mão.

Segundo o titular da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Mulher (DHPM), Janderson Lube, o acusado já tinha um mandado de prisão temporária expedido pelo crime. De acordo com ele, o processo foi instaurado por feminicídio.

As investigações começaram na Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas, já que a vítima estava desaparecida desde 7 de fevereiro de 2015. Após reunião de depoimentos e informações, a polícia decidiu encaminhar o processo para a DHPM, já que haviam indícios que apontavam para um possível feminicídio.

Em depoimento à polícia, Gerson confessou que praticou o crime. Além disso, indicou o local onde deixou o corpo usando um carrinho de mão. Porém, segundo a PC, apesar das diligências usando uma retroescavadeira, o corpo não foi encontrado.