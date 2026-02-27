Após agredir a esposa

Homem é preso suspeito de matar e decapitar amigo por ciúmes em Viana

José Luiz Gava, de 48 anos, teria atacado a vítima após agredir a esposa; os três moravam na mesma casa, segundo a PM

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 08:51

Um homem de 48 anos, identificado como José Luiz Gava, foi preso após matar e decapitar um amigo no bairro Nova Bethânia, em Viana, na noite de quinta-feira (26). A vítima foi identificada como Carlos Alberto. Segundo a Polícia Militar (PM), os três moravam na mesma residência.

De acordo com a esposa do suspeito, de 51 anos, o crime foi motivado por ciúmes. Ela relatou à reportagem da TV Gazeta que o marido se irritou ao vê-la andando na rua com a vítima e, ao retornarem para casa, passou a agredi-la. Ainda segundo a mulher, ele chegou a atear fogo nas roupas dela e a ameaçou jogá-la nas chamas.

Conforme o relato, Carlos Alberto interveio para defendê-la e acabou sendo atacado. O suspeito teria agredido o amigo com pauladas na cabeça e, em seguida, utilizado um facão para decapitá-lo. Após o crime, ele fugiu.



Meu marido me chamou para ir para casa. Nós subimos. Com ciúmes, ele colocou fogo na minha roupa. Meu amigo entrou e meu marido o agrediu com um pedaço de pau. Depois, pegou um facão e decepou a cabeça dele. Espero que ele fique preso e pague pelo que fez. Não tem perdão X. Esposa do suspeito

José Luiz foi detido e encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica, onde prestou depoimento na manhã desta sexta-feira (27). A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante por homicídio qualificado pelo meio cruel e foi encaminhado para o Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.

* Com informações de Caíque Verli, da TV Gazeta.

