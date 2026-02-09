Crime

Homem é preso suspeito de importunação sexual contra policial em Vila Velha

Ele também foi autuado por tentativa de homicídio e ameaça; caso aconteceu no bairro Cobilândia, no domingo (8)

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 09:44

Um homem identificado como Ramon de Souza Jureves, de 30 anos, foi preso suspeito de importunação sexual, ameaça e tentativa de homicídio contra uma cabo da Polícia Militar na tarde de domingo (8) no bairro Cobilândia, em Vila Velha.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou que praticava atividade física em frente à própria casa quando o suspeito passou pelo local fumando maconha e dirigiu palavras de cunho sexual contra ela. A militar o repreendeu e exigiu respeito.

Segundo o relato, a policial continuou os exercícios, mas, em determinado momento, Ramon teria ido em sua direção segurando um pedaço de madeira de aproximadamente dois metros, com a intenção de agredi-la. A cabo correu até o carro para buscar a arma de fogo e tentar conter a situação. Ao perceber que ela estava armada, o suspeito voltou para dentro de casa.

Pouco depois, a militar afirmou ter ouvido dois disparos de arma de fogo. Ela se dirigiu à 17ª Companhia da PM para solicitar apoio.

Aos policiais que atenderam a ocorrência, Ramon apresentou outra versão. Ele afirmou que trafegava pela ciclovia e apenas cumprimentou a cabo, mas que ela teria reagido com xingamentos. Disse ainda que foi até um posto de gasolina em outro bairro e, ao retornar para casa, a vítima teria sacado uma arma em sua direção, motivo pelo qual correu para dentro do imóvel.

Durante revista na casa do suspeito em busca da arma, os policiais encontraram geladeiras e portas trancadas com correntes e cadeados. Familiares informaram que Ramon é dependente químico. A arma não chegou a ser encontrada.

O suspeito foi autuado por tentativa de homicídio, ameaça e importunação sexual. Na manhã desta segunda-feira (9), ele foi encaminhado ao presídio.

*Com informações do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta