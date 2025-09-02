Violência

Homem é preso suspeito de estuprar mulher na frente das filhas em Cariacica

Crime ocorreu durante a madrugada de domingo (31); vítima relatou que agressor a ameaçou com uma faca e rondou a casa para impedir que pedisse ajuda

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 11:15 - Atualizado há 31 minutos

Um homem foi preso suspeito de invadir a casa de uma mulher e estuprá-la na frente das filhas dela, de três e seis anos. O crime aconteceu no meio da noite no último domingo (31), em Cariacica. A vítima contou à Polícia Civil que o agressor a ameaçou com uma faca e rondou a residência após a violência para impedir que ela pedisse ajuda. A prisão ocorreu no dia seguinte. O bairro onde o caso aconteceu e os nomes dos envolvidos não serão divulgados para preservar a identidade da vítima.

Na segunda-feira (1º), a mulher conseguiu ir à Delegacia Regional de Cariacica para denunciar o crime. Ela relatou à Polícia Civil que estava em casa quando o suspeito — que mora a cerca de 300 metros da residência — bateu à porta dizendo que queria "trocar uma ideia". Logo em seguida, ele entrou no imóvel e agarrou a vítima, iniciando a violência sexual na frente das criança.



Segundo a vítima, o homem estava armado com uma faca e, durante o estupro, afirmou que era chefe de uma boca de fumo, além de dizer que, caso fosse denunciado, "não daria em nada". Ela contou ainda que pedia a todo momento para ele parar, porque as filhas estavam presenciando tudo, mas o agressor não cessou a violência.

Depois do crime, o suspeito saiu do local, mas continuou rondando a casa durante toda a noite para intimidar a mulher e evitar que buscasse ajuda. Por isso, ela só conseguiu ir até a delegacia no dia seguinte.

O caso foi transferido para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) do município. Policiais foram até a casa do suspeito, que acabou autuado em flagrante por estupro. O homem foi encaminhado ao sistema prisional.

