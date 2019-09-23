Home
Homem é preso suspeito de estuprar menina de 6 anos em cafezal no ES

O suspeito é conhecido da família da vítima. A criança brincava em pracinha quando foi arrastada pelo braço e violentada em um cafezal próximo