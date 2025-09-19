Crimes ambientais

Homem é preso suspeito de caçar e por manter criadouro clandestino em Viana

Segundo a Polícia Civil, o indivíduo resistiu à prisão e na residência dele foram recolhidos materiais para caça, além de armas, munições e ainda localizados indícios de criação em cativeiro de espécie silvestres

Mayhan Araujo Residente em Jornalismo / [email protected]

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 14:49

Um homem identificado como Alci Barbosa, de 59 anos, foi preso por crimes ambientais na manhã da quinta-feira (18), no bairro Nova Viana, em Viana. A ação ocorreu após queixa feita ao Disque-Denúncia (181), em 28 de agosto, informando que ele estaria praticando caça de animais silvestres, como jacu, paca e tatu, para comercialização, além de maus-tratos a animais domésticos.

Diversas gaiolas para aves foram apreendidas com o suspeito Crédito: Reprodução/Polícia Militar

De acordo com a Polícia Militar, durante a abordagem na residência localizada na Rua Dr. Rodolfo Cabas, o suspeito relatou ter filhotes de aves recém-nascidos no local. Assim, os militares identificaram indícios de criadouro irregular sem autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que orientou a apreensão dos animais encontrados. Também segundo a PM, Alci resistiu à abordagem, o que ocasionou em lesões corporais nele.

A polícia encontrou aves silvestres além de inícios de criação e reprodução em cativeiros Crédito: Reprodução/Polícia Militar

A equipe da polícia apreendeu uma armadilha de captura de animais, 64 munições, apetrechos de caça — calça camuflada, quatro miras laser, três carregadores e um supressor de ruído — e um canhão calibre 22. Três armas de fogo, registradas, também foram recolhidas. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, os armamentos foram recolhidos e testados.

Na casa do suspeito, a polícia encontrou e apreendeu armas e munições de diversos calibres Crédito: Reprodução/Polícia Militar

Nota da PC |Autuado em flagrante A Polícia Civil informa que o suspeito, de 59 anos, conduzido à Delegacia Regional de Cariacica, foi autuado em flagrante por resistência, matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida, praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do Poder Público no trato de questões ambientais, posse irregular de arma de fogo e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

A Secretaria da Justiça (SEJUS) informou que o suspeito deu entrada no Centro de Triagem na manhã desta sexta-feira (19). A reportagem tenta localizar a defesa e o espaço segue aberto para um posicionamento.

Esta matéria foi produzida por um aluno do 28º Curso de Residência em Jornalismo, sob orientação do editor Murilo Cuzzuol

