No Caparaó

Homem é preso por planejar matar a ex-companheira em Muniz Freire

Suspeito de 61 anos confessou intenções em áudio; ele teria tentado contratar uma pessoa para assassinar a mulher pelo valor de $ 50 mil

Um homem foi preso por ameaçar a ex-companheira de morte no bairro Piaçu, na cidade de Muniz Freire, localizada na região do Caparaó capixaba. O mandado de prisão preventiva do suspeito, de 61 anos, foi cumprido na quarta-feira (2), mas as informações foram divulgadas pela Polícia Civil apenas nesta sexta-feira (4). O nome do suspeito não foi divulgado.>