Homem é preso por perseguir e ameaçar ex-companheira em Piúma

Segundo relato da vítima à Polícia Militar, o suspeito constantemente entrava na casa dela e a ameaçava, inclusive com arma

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 11:16

Um homem de 37 anos foi preso na tarde da última quarta-feira (13) suspeito de ameaçar a-ex companheira, de 39 anos, e descumprir uma medida protetiva no bairro Piúminas, em Piúma, no litoral Sul do Espírito Santo. A mulher contou que o suspeito vinha invadindo a casa dela constantemente.

Segundo a Polícia Militar, a vítima chamou os policiais. Ela contou que chegou em casa com o atual companheiro, e percebeu que foi seguida pelo suspeito, que exibia uma arma de fogo na cintura. Ela conseguiu entrar rapidamente dentro da residência e trancar a porta, enquanto o namorado tentava impedir a entrada do suspeito.

No local, o homem foi visto segurando a filha e após a abordagem foi localizada uma arma na cintura, além de dinheiro, celular e pedras de crack. Ao verificar a arma, a polícia constatou ser falsa.

De acordo com o relato da vítima, ela possui medida protetiva contra o suspeito, mas as ameaças eram constantes e se intensificaram nos últimos dias. O homem foi levado até a Delegacia de Anchieta e, segundo a Polícia Civil, foi autuado em flagrante por descumprimento de medida protetiva de urgência e ameaça. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.

