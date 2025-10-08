Violência contra mulher

Homem é preso por manter jovem em cárcere privado em Cariacica

Vítima relatou que conheceu suspeito no sábado (4), foi para a casa dele e depois ele a impediu de ir embora; ela relatou ter sofrido violência sexual e doméstica e foi resgatada na terça-feira (7)

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 14:13

Casa onde jovem de 18 anos era mantida refém, em Nova Valverde, Cariacica Crédito: Roberto Pratti e Fabrício Christ

Um homem de 23 anos foi preso na terça-feira (7) suspeito de manter uma jovem de 18 anos em cárcere privado no bairro Nova Valverde, em Cariacica. Segundo a Polícia Civil, a vítima relatou ter sofrido violência doméstica e sexual. O indivíduo, identificado como Lisandro Silva Rocha, chegou a exigir que a família dela enviasse roupas para o endereço onde ele morava.

De acordo com a titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Cariacica, delegada Millena Chaves Senhorinho, a vítima e o suspeito se conheceram no último sábado (4), passaram a se relacionar e a jovem pernoitou na casa dele.

No dia 5 de outubro (domingo), ela resolveu ir embora do local, no entanto, o acusado não mais permitiu sua saída da casa. De domingo (5) para terça-feira (7), a vítima estava sempre sob a vigilância do acusado, sem comunicação com a família, pois não estava com o celular. Nesse tempo, sofreu violência sexual, sob ameaça de agressão e de morte à família Delegada Millena Chaves Senhorinho Titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Cariacica

Conforme consta no registro policial, o pai da jovem, um homem de 45 anos, relatou que tentou acionar a Polícia Militar pelo número do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes-190) após receber as mensagens de Lisandro pedindo as roupas da moça, mas não conseguiu atendimento. Em seguida, foi até a delegacia para registrar o caso e pedir ajuda.

Segundo a Guarda Municipal de Cariacica, que atuou na ocorrência, ao chegar no endereço indicado pelo suspeito para entrega das peças de roupa, os agentes não encontraram o suspeito nem a vítima, mas localizaram uma munição calibre .32 e várias embalagens usadas para armazenar drogas. Moradores da região informaram que o homem costumava traficar drogas em uma praça no bairro Santana`, no município.

Lisandro Silva Rocha, de 23 anos, preso por manter jovem em cárcere privado Crédito: Roberto Pratti e Fabrício Christ

Equipes da Guarda e da Polícia Civil seguiram até a praça e encontraram Lisandro com a jovem. Ele foi preso em flagrante. Durante a abordagem, a vítima contou que o homem havia escondido drogas em um terreno baldio perto do local. Com apoio de um cão farejador da Guarda Municipal de Cariacica, os policiais encontraram duas sacolas contendo 20 pinos de cocaína.

“Durante os dias em que esteve sob poder do acusado, a vítima só podia sair de casa acompanhada dele, quando o suspeito realizava atividades ligadas ao tráfico de drogas, o que impedia que ela pedisse ajuda ou falasse com outras pessoas”, complementou a delegada.

Lisandro Silva Rocha foi encaminhado à Deam de Cariacica, onde foi autuado por cárcere privado, estupro, ameaça, vias de fato, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Depois, foi encaminhado ao Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa. A vítima recebeu atendimento e acompanhamento especializado. O inquérito segue sob responsabilidade da delegacia.

Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), o homem tem passagens criminais anteriores: ficou preso entre novembro de 2023 e março de 2025 por roubo e receptação.

“A mulher que for vítima de violência doméstica e familiar não deve se calar. É fundamental registrar o boletim de ocorrência na delegacia do município onde ocorreu o fato, ou acionar a Polícia Militar em casos de flagrante. Denúncias também podem ser feitas de forma anônima pelo Disque Denúncia 181 ou pelo Disque 180. O enfrentamento à violência contra a mulher depende do trabalho em rede e do compromisso de toda a sociedade na desconstrução de valores machistas”, ressaltou a chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (DIV-Deam), frisou Cláudia Dematté.

A reportagem de A Gazeta tenta contato com a defesa de Lisandro e deixa este espaço para manifestação.

