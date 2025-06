Crime

Homem é preso por furtar clínica de transplante capilar em Vitória; vídeo

Calos Eduardo Lima Pires, de 25 anos, foi encontrado e detido a poucos quilômetros do local do crime; notebook levado por ele não foi localizado

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Publicado em 16 de junho de 2025 às 10:58

Um homem de 25 anos foi preso após invadir e furtar uma clínica de transplante capilar localizada na Avenida Rio Branco, no bairro Santa Lúcia, em Vitória, na tarde de domingo (15). Segundo boletim de ocorrência da Guarda Municipal, o suspeito, identificado como Calos Eduardo Lima Pires, foi flagrado por câmeras de segurança dentro do estabelecimento (vídeo acima) armado com uma faca. >

A corporação registrou que o crime aconteceu por volta das 14h40. Os alarmes da clínica dispararam após a invasão e os proprietários, ao acessarem as imagens do circuito interno, perceberam a presença do indivíduo. A Guarda de Vitória, que realizada patrulhamento na região, foi acionada.>

Quando os agentes da Guarda chegaram ao local, encontraram sinais de arrombamento e marcas de pés em várias salas do estabelecimento, mas o suspeito já havia fugido. Em seguida, os proprietários notaram o desaparecimento de um notebook que estava em uma mesa, justamente no cômodo por onde o invasor havia entrado.>

O alarme do local soou e o proprietário comunicou via 190. Assim que a equipe chegou ao local, entramos e realizamos buscas. Visualizamos marcas de pés nas paredes Inspetor Prevedello Ronda Ostensiva Municipal (Romu) da Guarda de Vitória

Calos Eduarlo Lima Pires foi flagrado por câmeras de videomonitoramento Crédito: Videomonitoramento

Após buscas na região, Calos Eduardo foi localizado na Rua Frederico Lagassa, no bairro Gurigica, a menos de um quilômetro do local do crime. Ele vestia uma camisa verde estampada e bermuda preta com listras brancas, as mesmas roupas que apareciam nas imagens do circuito de segurança.>

>

Aos agentes, Carlos Eduardo confessou ter invadido a clínica e disse que já havia vendido o notebook furtado a um guardador de carros que não foi localizado. Ele foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória.>

“Realizamos a abordagem ao suspeito que confirmou a autoria do delito. Ao ser questionado sobre o notebook alegou ter vendido para um flanelinha, que infelizmente não foi localizado”, disse o inspetor Prevedello, da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) da Guarda de Vitória.>

A Polícia Civil informa que Carlos Eduardo Lima Pires, de 25 anos, foi autuado em flagrante por furto qualificado e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). >

A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) afirmou que Carlos Eduardo Lima Pires deu entrada no Sistema Prisional nesta segunda-feira (16) e está no Centro de Triagem. Segundo a pasta, ele já havia sido preso de janeiro de 2022 a setembro de 2024 por furto e denunciação caluniosa (artigos 155 e 339 do Código Penal Brasileiro). >

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta