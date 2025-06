Violência em casa

Homem é preso por estupro de menina de quatro anos em Vila Velha

Vítima contou para a mãe sobre o que sofreu e foi levada para uma unidade de saúde do município, na última terça-feira (10); suspeito foi preso

Uma menina de quatro anos revelou para a mãe ter sido vítima de violência sexual dentro da própria casa, em Vila Velha, por um homem de 52 anos que estava morando lá. O abuso aconteceu enquanto a criança estava sozinha com o suspeito, na última segunda-feira (9). No dia seguinte, a garotinha foi levada para uma unidade de saúde do município e o suspeito acabou preso.>