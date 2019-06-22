Homem é preso por envolvimento com tráfico no Morro do Macaco, em Vitória

Drogas encontradas com homem no Morro do Macaco, em Vitória Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Um homem de 18 anos foi preso por suspeita de envolvimento com tráfico de drogas no Morro do Macaco, em Vitória, na noite dessa sexta-feira (21). Foram encontrados com ele drogas, celular, rádio comunicador e dinheiro. Charles Henrique Lagassa foi levado para a Delegacia Regional de Vitória.

Os policiais contaram que estavam fazendo patrulhamento a pé no bairro quando encontraram o jovem em uma escadaria, por volta das 19h30. Charles tentou fugir, mas acabou preso. Segundo os policiais, ele estava abastecendo bocas de fumo do Morro do Macaco.

Lagassa confessou o crime e contou para os policiais que entrou para o tráfico de drogas há pouco tempo.

Com ele, foram apreendidos 110 pinos de cocaína, 52 buchas de maconha, 20 bolas de haxixe, 18 pedras de crack, rádio comunicador, um celular e dinheiro.