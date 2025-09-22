Crime

Homem é preso por assassinato com golpe de machado em Afonso Cláudio

Wagner Jesus do Nascimento, de 46 anos, foi preso escondido em uma plantação de café após confessar o crime à Polícia Militar

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 12:19

Suspeito é preso por assassinato com golpe de machado em Afonso Cláudio Crédito: Polícia Militar

Um homem de 33 anos, identificado como Marcos Antônio da Conceição Silva, foi morto com um golpe de machado na cabeça na tarde de sábado (20), na localidade de Vista Alegre, em Afonso Claudio, na Região Serrana do Espírito Santo. O suspeito, identificado pela Polícia Militar como Wagner Jesus do Nascimento, de 46 anos, foi preso escondido em uma plantação de café na manhã de domingo (21).

De acordo com o registro policial, a vítima foi encontrada perto de onde residia, já sem vida. Moradores da região, que não quiseram se identificar, contaram aos militares que o suspeito saiu do local dizendo que teria matado a vítima com uma machadada na cabeça. Ele ainda estaria visivelmente alterado e alcoolizado.

No sábado, a polícia realizou buscas, mas o suspeito não foi localizado. Já na manhã de domingo, após receber informações de que Wagner Jesus do Nascimento estaria em uma lavoura de café, as equipes conseguiram prendê-lo.

Aos policiais, ele contou que matou Marcos Antônio porque a vítima teria ido até sua casa e o ameaçado. Na delegacia de Afonso Cláudio, Wagner foi autuado em flagrante por homicídio e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP). O corpo da vítima foi levado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Venda Nova do Imigrante.

